Rassegna stampa – La lotta Champions entra nel vivo: la Juve ci spera

Oggi è sabato 17 maggio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria di Sinner in semifinale degli Internazionali d’Italia: “Sinner di ferro”. In alto: “Voto Antonio (ma…)”. A lato: “Milan Italiano”, “Ndoye: Ho pianto. La mia vita è cambiata”, “Si accende il giro” e “Leclerc: “I miei 7 anni in Ferrari. Mi sento italiano“.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Diabolica”. E ancora: “La domenica di 4 tecnici uniti e divisi dal destino. Parma-Napoli e Inter-Lazio: incrocio scudetto”. In alto: “La storia chiama Sinner”. A lato: “Tudor: Non mi sento inferiore a nessuno”, “Ranieri, la voglia matta” e “Italiano, doppio derby a Firenze”. In taglio basso: “Imola, Ferrari provaci. Sainz: Tornerei”.

Tuttosport

"A noi due", questo il titolo di Tuttosport che apre con la finale degli Internazionali d'Italia tra Sinner e Alcaraz. A lato: "Vai Jas!". In taglio basso: "Tudor: Non sono inferiore a nessuno", "Luis Henrique. La Juve ci prova e sfida l'Inter", "Toro, Ikonè torna di moda", "McLaren subito in fuga a Imola. Ferrari, serve un miracolo" e "La prima slaita cambia tutto. Trionfo Ayuso. Roglic in rosa".