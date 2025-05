Calciomercato Juventus | Scambio folle col Napoli: Osimhen per...

Osimhen rimane tra i primissimi obiettivi di calciomercato della Juventus e da Napoli arriva una nuova clamorosa indiscrezione in merito

Spunta una clamorosa suggestione di calciomercato sull’asse Juve-Napoli. Con i bianconeri sempre interessati a Victor Osimhen, adesso si parla anche di un possibile scambio che avrebbe dell’incredibile: ecco tutti i dettagli.

Come ben sappiamo, Cristiano Giuntoli continua a corteggiare il suo pupillo: Victor Osimhen. E’ il bomber nigeriano infatti il primissimo obiettivo di calciomercato della Juventus per l’attacco, in vista della sostituzione del partente Dusan Vlahovic. Lo stesso Osimhen sarebbe contentissimo di ritrovare il suo “padrino” e di approdare a Torino, tanto che avrebbe messo proprio la Juve in cima alle sue preferenze. Un primo assist non da poco da parte dell’attaccante classe ’98 alla Vecchia Signora, che dovrà però vedersela con Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro sarà un osso durissimo da convincere, visto che lui preferirebbe cedere Osimhen all’estero e non certo alla Juventus. I questo particolare contesto, attenzione però a una clamorosa suggestione di mercato sull’asse Juventus-Napoli. Stando infatti ad alcune news che stanno rimbalzando in queste ore direttamente da zona Napoli, starebbe spuntando un’ipotesi di scambio tra i due club che avrebbe veramente dell’incredibile.

Scambio di mercato tra Juve e Napoli: i dettagli

La suggestione è stata rilanciata in esclusiva da calcionapoli24.it, secondo cui il ds del Napoli Giovanni Manna avrebbe manifestato alla Juventus il suo forte gradimento nei confronti di Kenan Yildiz. Un approccio a metà tra una provocazione e una proposta vera e propria. Il Napoli avrebbe dunque risposto all’interessamento bianconero per Osimhen facendo capire di essere interessato a propria volta al gioiello turco classe 2005. Un’idea provocatoria ma comunque estremamente suggestiva e intrigante, che – se confermata – avrebbe assolutamente del clamoroso. Staremo a vedere se e come evolverà la situazione. E intanto proprio parlando di Juventus, attenzione perché sta circolando una voce folle rispetto a come potrebbe essere la Juventus con Conte in panchina. Vi lasciamo il link qui sotto.

