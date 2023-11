Rassegna stampa – La nuova Juve: nuove risorse e idee insieme a Chiesa

La rassegna stampa di venerdì 2 novembre: in attesa del campionato, nuove strategie e investimenti della Juventus come il rinnovo di Chiesa

Corriere dello Sport

Sul Corriere la prima pagina ha come riflesso elementi d'interesse per la Juventus. Infatti, in primo piano si parla del pericolo saudita sulla Serie A, ovvero le offerte faraoniche che potrebbero portare via elementi importanti già a partire dalle prossime sessioni di calciomercato. Tra questi, sarebbe citato Adrien Rabiot, perno del centrocampo bianconero, ma anche l'ex Paulo Dybala.