Rassegna stampa – La Juventus prepara due colpi in entrata

La rassegna stampa di giovedì 25 luglio: la Juventus continua ad essere molto attiva sul mercato tra uscite imminenti e prossimi nuovi arrivi

Oggi è giovedì 25 luglio 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

La Juventus non perde tempo e con la cessione ormai imminente di Matias Soulè alla Roma, si prepara a trovare una soluzione in uscita per Dean Huijsen. Dopodiché, sarà nuovamente il momento di pensare agli ingressi: quelli di Jean Clair Todibo e Teun Koopmeiners.

Corriere dello Sport

Si sottolinea il colpo in uscita della Juventus che cede Soulè alla Roma ottenendo sostanzialmente tutti i 30 milioni di euro richiesti per l’argentino. Infatti, saranno 26 milioni più 4 di bonus i soldi che i bianconeri incasseranno dai giallorossi.

Tuttosport

Per il principale quotidiano sportivo di Torino, la Juventus penserebbe all’alternativa a centrocampo in caso di mancato arrivo di Koopmeiners. Il piano B prende il nome di Maghnes Akliouche, in forza al Monaco, sul quale ci sarebbe la concorrenza dell’Inter. Inoltre, con la cessione di Soulè si accelera per Todibo. Infine, all’interno un intervista all’astro nascente Vasilije Adzic.