Rassegna stampa – La Juventus è pronta a prendere Thuram

La rassegna stampa di venerdì 28 giugno: la Juve starebbe concludendo alcune operazioni in uscita che anticiperebbero l'acquisto di Thuram

Oggi è venerdì 28 giugno 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

Taglio basso per il calciomercato della Juventus, impegnata a chiudere l’operazione in uscita con Moise Kean alla Fiorentina. Il club viola porterà 13 milioni alle casse de La Vecchia Signora, la quale sarebbe pronta a investirli immediatamente per Khephren Thuram del Nizza.

Corriere dello Sport

In spalla anche per il Corriere la notizia di calciomercato della Juventus che vuole gli introiti per la cessione di Kean per raggiungere Thuram. La trattativa tra il club italiano e quello francese sarebbe già in una fase avanzata.

Tuttosport

In primo piano l’intervista all’agente Oscari Damiani, sentito per descrivere le caratteristiche del figlio d’arte Thuram. Il procuratore ha spiegato come Lilian abbia trasmesso ai figli, Marcus e Khephren la stessa mentalità vincente. Inoltre, ha aggiunto, rispetto al fratello, attaccante dell’Inter, il centrocampista del Nizza spiccherebbe più per eleganza che fisicità. Infine, in spalla focus su Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, che scalpiterebbe per un posto da titolare contro la Svizzera agli ottavi di Euro2024.