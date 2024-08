Rassegna stampa – La Juventus cala il tris di ali

La rassegna stampa di domenica 25 agosto: nel giro di poche ore, la Juventus avrebbe messo le masi su tre rinforzi per la trequarti d'attacco

Oggi è domenica 25 agosto 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

Negli ultimi giorni di calciomercato la Juventus sembrerebbe destinata al ruolo di di autentica protagonista. Infatti, nel giro di poche ore il direttore sportivo Cristiano Giuntoli avrebbe trovato l’intesa con Fiorentina e Porto per Nico Gonzalez e Conceicao. I due calciatori potrebbero addirittura essere ufficializzati nell’arco di un paio di giorni. Come se non bastasse, anche la trattativa con il Manchester United per Sancho sembrerebbe procedere positivamente.

Corriere dello Sport

Anche il Corriere confermerebbe la bontà delle trattative per le tre ali, tutte verso la fumata bianca. Per Nico Gonzalez ci sarebbe un intesa con la Fiorentina per il trasferimento con un esborso di 38 milioni di euro. Invece, per Conceicao saranno 2 i milioni che finiranno immediatamente nelle casse del Porto, mentre la Juventus dovrà versarne altri 7 per il riscatto. Infine, dialogo aperto con il Manchester United per Sancho.

Tuttosport

Chiude la rassegna il principale giornale sportivo di Torino che essenzialmente conferma i tre colpi in chiusura della Juventus. Inoltre, ce ne sarebbero un quarto che verrebbe considerato in stato molto avanzato, ovvero quello di Teun Koopmeiners dall’Atalanta.