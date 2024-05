Rassegna stampa – La Juve chiude al podio e aspetta Thiago Motta

Oggi è domenica 26 maggio 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Juve conceda la stagione con il terzo posto in campionato. Ora gli occhi sono per la scelta del nuovo allenatore con Thiago Motta in pole sugli altri candidati. Andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sui bianconeri .

Corriere dello Sport

Anche il Corriere da spazio nel taglio basso al successo che chiude la stagione della Juventus. Il quotidiano esalta Chiesa che appare sempre più in ripresa sia in chiave bianconera che quella azzurra. In gol anche Alex Sandro che così suggella come meglio non si poteva la sua ultima partita in bianconera dopo nove anni di successi. La standing ovation e la festa finale per lui emoziona il brasiliano stesso e il pubblico dell'Allianz Stadium.