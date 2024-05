Juventus-Monza 2-0 / Bianconeri e Alex Sandro chiudono con il sorriso

Una buona Juventus chiude la stagione davanti ai propri tifosi regalandoli un match piacevole e una vittoria. La partita dei bianconeri, in particolare nel primo tempo è disputata con un piglio voglioso e a buoni ritmi. E' una festa per tanti, a partire da Alex Sandro. Il brasiliano, oggi titolare nella sua ultima dopo stagioni alla Juve, trova il 2-0 da azione su calcio d'angolo. Gol e prestazione degna di un giocatore che, sostituito a metà ripresa, si guadagna una lunga standing ovation. E' festa però anche per Nicolò Fagioli che, dopo la lunga squalifica, torna con la fame e la promessa di un futuro luminoso. Il centrocampista trasmette tutto il suo desiderio di far bene a una buona parte dei suoi compagni, da Danilo fino a Chiesa, autore del primo gol. La traversa gli nega il gol nel primo tempo, ma è suo l'assist per la ripresa. Nella ripresa, il Monza prova a metterci qualcosa in più, almeno per ridurre lo svantaggio. Dove non ci arriva la difesa, attenta come nelle migliori occasioni, ci pensa Pinsoglio, chiamato a due buone parate.