Rassegna stampa – Il giorno di Koopmeiners: la Juve punta in alto

Dall'arrivo di Koopmeiners alle ultime novità sul mercato di Serie A: le principali notizie di giornata sulla Juve

Oggi è mercoledì 28 agosto 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Rabiot, il Milan ci prova”. In alto: “Juve da scudetto”. In taglio basso: “Napoli, sbarca Lukaku. Il Chelsea da Osimhen. Danso alla Roma. Kossounou per Gasp”.

Corriere dello Sport

“200 milioni su Motta”, questo il titolo del Corriere dello Sport. A lato: “Roma abbraccia Napoli”, “Danso coi lupi”, “Fiorentina, c’è Moreno con Adli”, “Lazio, Arthur e Folorunsho last minute”, Tempo effettivo e VAR a chiamata: laboratorio Italia”. In basso: “Szczesny si ritira: Il mio cuore non c’è più, ho dato tutto”.

Tuttosport

Tuttosport apre con l’arrivo di Koopmeiners in bianconero: “La Juve sogna”. A lato: “Walukiewicz con Maripan. Poi Hajdari o Carboni”. In basso: “Flop Milan. C’è pure Ibra in discussione” e “McTominay e Lukaku oggi da Conte”.