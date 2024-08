Rassegna stampa – Da Koop a Nico: fine agosto di fuoco per la Juve

Dall'affare Koopmeiners alle richieste della Fiorentina per Nico Gonzalez: tutte le principali novità di giornata sulla Juve

Oggi è venerdì 23 agosto 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con il Milan: “Leao dammi più gol”. In alto la decisione di Dybala: “Roma io resto”. In taglio basso: “Juve Koop ci siamo” e “Fiorentina amara. Rimonta e beffa finale, col Puskas è 3-3”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Rimango”. Il riferimento è alla scelta di Paulo Dybala di dire no all’Arabia Saudita. A lato: “Speedy Juve. Nico vola da Thiago“, “Napoli: maratona Lukaku”, “Datemi il Real”, “Milan non solo Vod, è sprint per Kone” e “Como: Perrone, Paz e Sergi Roberto”. In basso: “Fiorentina al circo”.

Tuttosport

“Koop fino alla fine”, questo il titolo di Tuttosport. In taglio alto: “Sala: Toro, i tifosi hanno ragione”. In basso: “Sì, sono il pronipote del Papa”, “Clamoroso dietrofront, Dybala resta” e “Kean-gol non basta. Che beffa“.