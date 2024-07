Rassegna stampa – Koop e Galeno: la Juve scatta sul mercato

Dal sogno Teun Koopmeiners all'idea Galeno per l'attacco: tutte le principali novità di giornata sulla Juve

Oggi è mercoledì 24 luglio 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Sorpresona Milan. Fonseca rivoluziona la difesa”. In taglio alto: “Colpo in Ganna”. A lato: “La Juve scatta su Galeno” e “Il Toro con Vanoli divertirà”. In taglio basso: “Inter e Kiwior accordo vicino” e “Buffon che carica. Ds degli azzurri“.

Corriere dello Sport

“Soulè sblocca Koop”, questo il titolo del Corriere dello Sport. In taglio alto: “Il Milan ci prova: Rabiot e Samardzic”. A lato: “Calafiori all’Arsenal: tutto fatto”, “Festa Mou con 3 gol di Dzeko”, “Lukaku a casa per Conte”, “L’Inter liquida Correa”, “La Viola avanza su Lovric” e “Ogbonna: spunta l’Empoli”.

Tuttosport

Tuttosport titola: “Douglas e Thuram ringhiano già!”. In taglio alto: “Toro, inseguo la perfezione”. In basso: “Fofona, il Milan s’incarta”, “Sinner, febbre dell’oro”, “All Jasim, il Kvara dell’Iraq per il Como” e Sainz verso l’Alpinne. Antonelli-Williams?”.