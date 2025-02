Juventus, il tabellino del match contro l’Empoli

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita contro l'Empoli.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Marcatori: 4′ De Sciglio (E), 16′ st, 19′ st Kolo Muani, 45′ st Vlahovic, 47′ st Conceiçao (J) Juventus: Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Locatelli, McKennie (40′ st Thuram); Yildiz (20′ st Vlahovic), Koopmeiners, N. Gonzalez (40′ st Conceiçao); Kolo Muani. A disp.: Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Rouhi, Adzic, Fagioli, Douglas Luiz, Mbangula. All.: Motta Empoli: Vasquez; De Sciglio, Ismajli (14′ st Goglichidze), Marianucci (47′ st Tosto); Gyasi, Henderson (Bacci), Anjorin (4′ st Zurkowski), Cacace; Esposito (47′ st Konate), Maleh; Colombo. A disp.: Seghetti, Silvestri, Bembnista, Sambia, Fazzini, Brayan. All.: D’Aversa Arbitro: Zufferli Ammoniti: Gyasi (E) Espulsi: Maleh (E)”.

Le parole di Motta

“La miglior notizia è la vittoria, faccio i complimenti ai miei giocatori per il coraggio e la vittoria ottenuta meritatamente: oggi si sono presi tante responsabilità in campo perché sono giocatori forti. Sono felice per loro, perché se lo meritano per l’impegno che hanno messo dal primo giorno di lavoro a oggi. Il cambio di Yildiz? Eravamo sul pareggio e quando ho chiamato Dusan abbiamo fatto subito gol, ho preferito togliere lui e non Kolo Muani per avere un uomo in più in area. Sono felice anche per Dusan che ha contribuito col gol ma anche col suo lavoro. Siamo un gruppo coeso, mi dispiace per chi non è entrato. Ora pensiamo al Como”. Intanto ecco il report della gara<<<