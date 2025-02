Rassegna stampa – Kolo Muani contro Lautaro Martinez: derby d’Italia tra bomber

Dal derby d'Italia fino alla Roma in Europa League: tutte le principali notizie di giornata sulla Juve e non solo

Oggi è venerdì 14 febbraio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con un’intervista al ct dell’Argentina Scaloni: “Lautaro sei unico. In pochissimi come lui. Sarà un grande derby d’Italia”. E ancora: “Kolo Muani. La Juve e il bolello del gol in affitto”. In taglio alto: “Fede. Sorriso d’oro”. A lato: “Milan che guai” e “Furia Ranieri”. In taglio basso: “Il Toro a Bologna con Casadei nel motore”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Gigantesca”. E ancora: “Brignone, due manche da urlo: oro mondiale dopo 28 anni”. In basso: “La Roma è in gioco. Ranieri accusa”, “Esportiamo davvero i cascatori? Dopo le accuse di Gasperini ai simulatori”, “Napoli: la regola di Lukaku”, “Kolo Muani messaggio a Lautaro“, “Bologna, Sartori fino al 2027. Assalto al Toro” e “Nasser incriminato: PSG nei guai”.

Tuttosport

"Gigante!", questo il titolo di Tuttosport che apre con l'oro ai mondiali di sci di Brignone. In basso le parole di Kolo Muani: "Tifosi, amore da ricambiare". E poi: "Dallo stadio all'Under 23, Oaktree copia la Juve", "A Sanremo con… Tyon. Papà, la Juve e il Cosenza", "Casadei e Biraghi. Spinta Toro", "Roma 1-1 in 10. Furia Ranieri contro l'arbitro. Dybala va ko" e "Trento-Triste in semifinale. Final 8 a Torino altri due anni?".