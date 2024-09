Rassegna stampa – Juventus in testa ma a secco di gol

La rassegna stampa di domenica 15 settembre: la Juventus agguanta la testa solitaria della classifica con un altro pareggio a reti bianche

Oggi è domenica 15 settembre 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Juventus trova la desiderata vetta della classifica, ma non puoi più di tanto gioirne. Infatti, i bianconeri non vanno oltre lo 0-0 al Castellani contro i padroni di casa dell’Empoli. La squadra di Thiago Motta è parsa particolarmente spenta in attacco contro la compagine toscana, specialmente in Koopmeiners e Vlahovic. Una prova non troppo incoraggiante pensando all’imminente match di Champions League.

Corriere dello Sport

Per il Corriere, la Juve diventa “CleanMotta” grazie alle sue quattro inviolabilità in altrettanti match di Serie A. Quello con l’Empoli ha il sapore però probabilmente meno dolce considerata prestazione e risultato.

Tuttosport

Vetta agrodolce per la Juventus capolista dopo il pareggio di Empoli. In attesa della risposta di Inter, Udinese e Torino in primo luogo, i bianconeri non lascerebbero dormire sonni tranquilli nonostante la calma predicata da Thiago Motta, specialmente nei confronti di Vlahovic. La prima da titolare di Douglas Luiz e Koopmeiners è dunque avvenuta senza grandi colpi di scena. La nota lieta è invece l’imbattibilità di Perin che porta quattro i cleen sheet su quattro partite di Serie A.