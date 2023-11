Rassegna stampa – Juventus e Inter, quanti indisponibili per la super sfida

La Gazzetta dello Sport

Nella rosea, alla Juventusè dedicato l'articolo di spalla. In vista dell'attesissimo impegno di Serie A contro l'Inter, sia i bianconeri che i nerazzurri pare dovranno tenere presente delle tante assenze. La Gazzetta dello Sport enfatizza la situazione delle due case con il titolo: "Juve-Inter da rifare": una sorta di corsa a ostacoli per lo schieramento degli undici titolari per la partita.