Rassegna stampa – La Juve si gode Yildiz: devastante

Dalla sfida tra Milan e Napoli fino al talento di Yildiz: le principali novità di giornata sulla Juve e non solo

Oggi è martedì 29 ottobre 2024 e la redazione di Juvenews.eu

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con un’intervista esclusiva a Calhanoglu: “L’Inter resta il top”. In alto: “Chiamate scudetto (senza Leao)”. A lato: “Montella: Il mio Yildiz che bellezza: è devastante” e “Gasperini: La mia Atalanta ora è più vicina al vertice”. In taglio basso: “Inzaghi alla squadra: dimenticare la stella” e “Pallone d’Oro a Rodri: schiaffo al Real”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Scaroni al veleno”. Il presidente del Milan ha infatti detto: “Il sindaco di Bologna ci ha creato un danno”. In taglio alto novità sul momento di crisi della Roma: “L’ultimo Juric”. In basso: “Balotelli: Farò parlare il campo”, “Via Ten Hag. Allegri e Xavi per lo United” e “Pallone d’Oro, sorpresa Rodri. Il Real si infuria”.

Tuttosport

“La meglio Juventus”, questo il titolo di Tuttosport. E ancora: “Yildiz più precoce di Del Piero. Solo Leao dribbla più di Conceicao”. In alto: “Conte col Napoli sfida il Milan. Ibra e il tifo contro di Inter e Juve”. A lato: “Cairo: Non voglio vendere il Toro. Allora lo dimostri: stadio e mercato!”, “Balotelli ora è Genoa: Ho il fuoco dentro”. In taglio basso: “Vavassori e Bolelli: A Torino per vincere” e “Rodri è d’Oro. Il Real diserta!”.