Rassegna stampa - Juve, problema Vlahovic? Non solo - JuveNews.eu

Dai problemi in fase di finalizzazione della Juve fino alla vittoria del Milan nel derby della Madonnina: tutte le notizie di giornata

Oggi è lunedì 23 settembre 2024 e la redazione di Juvenews.eu augura a tutti voi una buonissima giornata. Dopo il pari della Juve contro il Napoli la quinta giornata di Serie A ha regalato molte emozioni. Dalla sconfitta dell’Inter nel derby della Madonnina contro il Milan fino alle vittorie di Fiorentina, Bologna e Roma: tutte le principali notizie sui bianconeri e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria dei rossoneri nel derby della Madonnina: “Sballo Milan”. In basso: “Roma senza pace. Vittoria e fischi” e “Il Toro in testa è nato così”. E poi ancora spazio a MotoGp e basket: “Bastianini di forza” e “Comanda Milano”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Inter in Gabbia”. E ancora: “Delirio Milan, Fonseca salvo. Inzaghi, 7 punti in meno del 2023”. In alto: “Roma, solo la maglia!”. In taglio basso: “Viola, subito Gud ma è rabbia Lazio”, “Trionfa Bastianini. Ducati campione” e “Norris batte Max, Ferrari indietro”.

Tuttosport

“Notte da Milan, Inter in Gabbia”, questo il titolo di Tuttosport. In taglio basso spazio ai problemi in fase offensiva della squadra di Thiago Motta: “Juve, non è solo colpa di Vlahovic“. A lato: “Vanolismo. I tre pilastri”. In basso: “La scossa di Juric nel caos della Roma”, “Crono mondiale. È grand’Italia. Ganna d’argento, Affini bronzo” e “Martin in Bestia ma Bagniaia cade e precita a -24”.