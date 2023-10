Rassegna stampa – Juve, Vlahovic e Milik out: attacco inedito contro l’Atalanta

La Gazzetta dello Sport

"Lautarissimo", questo il titolo sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Il bomber dell'Inter subentrato dalla panchina contro la Salernitana ha segnato 4 gol in 27 minuti. Nessuno come lui in Serie A. Vittoria anche per i rossoneri contro la Lazio: "Milanissimo". In taglio basso spazio alla Juve: "Juve a Bergamo. Gasp contro Max vale il podio".