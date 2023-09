Atalanta-Juventus: i precedenti della sfida tra le due squadre

I bianconeri scenderanno in campo domani sera nella partita valvole per la settima giornata del campionato di Serie A

La Juventus scenderà in campo domani a Bergamo contro l' Atalanta nella partita valevole per la settima giornata del campionato italiano di Serie A. Questi i precedenti tra le due squadre.

"Viaggio nei precedenti tra Atalanta e Juventus che si affrontano domenica 1° ottobre 2023 in casa dei bergamaschi. Fischio d'inizio alle ore 18:00.

L’Atalanta ha perso 66 delle 122 sfide contro la Juventus in Serie A (13V, 43N), contro nessuna squadra ha subito più sconfitte nel torneo (66 anche contro l’Inter).

I bianconeri sono anche la formazione che ha segnato più gol contro la Dea nel massimo campionato (223). Però, nell’era Gasperini (dal 2016/17) l’Atalanta ha perso solo quattro delle 14 sfide contro la Juventus in Serie A (2V, 8N), dopo aver subito ben 12 sconfitte di fila nel torneo prima dell’approdo sulla panchina della Dea dell’attuale allenatore.

La Juventus ha vinto l’ultima sfida contro l’Atalanta in Serie A senza subire gol (2-0 lo scorso 7 maggio al Gewiss Stadium), i bianconeri potrebbero ottenere due clean sheet di fila contro la Dea in campionato per la prima volta da marzo 2016, quando i nerazzurri erano guidati da Reja.