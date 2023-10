Rassegna stampa | Juve, dalla Fiorentina al rinnovo: a tutto Vlahovic

Dal match in programma contro la Fiorentina fino al rinnovo di Vlahovic: tutte le principali novità di giornata sulla Juve

La Gazzetta dello Sport

"Vlahovic, la mia Signora", questo il titolo della prima de La Gazzetta dello Sport. E ancora: "Allungherà al 2027 andando incontro al club: in settimana vertice con l'agente". In alto spazio a Inter e Milan: "Halloween è un derby. Dolcetti da Lautaro. Streghe per Leao".