Rassegna stampa – Ecco la Juve: Tudor punta ancora su Vlahovic

Dalla vittoria netta del Milan contro l'Udinese fino alla sfida dei bianconeri contro il Lecce: tutte le notizie sulla Juve e non solo

Oggi è sabato 12 aprile 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Milan da paura. Fa 4 gol a Udine. Maignan in ospedale”. E ancora: “È un altro diavolo: Leao e Theo a segno. Terribile scontro e trauma cranico per il portiere”. In alto: “Dodici calciatori di A indagati”. A lato: “Inter, chiamata scudetto”, “Yildiz si gioca la Champions (e il suo futuro)“, “Musetti sogni di gloria” e “Bianchedi c’è: Sono pronta a guidare il Coni”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con la vittoria rossonera: “3 minuti di Milan. L’uno-due di Leao e Pavlovic stende l’Udinese (4-0). Conceicao vuole il posto in Euroleague”. In alto: “Scommesse, le chat”. A lato: “Musetti fa fuori Tsitsipas”, “Provaci ancora Ferrari” e “Bagnaia meglio di Marquez”. In taglio basso: “Lautaro con Arna. Inzaghi vuole il +6” e “Tudor con Vlahovic: Mi metto il casco“.

Tuttosport

“Qui gente capace e seria”, questo il titolo di Tuttosport che apre con le parole di Tudor in conferenza stampa. E ancora: “Stasera la Juve contro il Lecce, mentre Tudor replica a Capello”. In alto: “Nessun rischio, tanta nausea”. A lato: “Omicidio Boiocchi: 8 arresti”. In basso: “Musetti. Mai così bello!2, “Toro: Elmas non piace solo a te”, “Spavento Maignan. Milan, goleada per lui”. Nel frattempo arriva un annuncio improvviso di calciomercato: Retegui alla Juve <<<