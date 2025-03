Rassegna stampa – Buona la prima per Tudor: la Juve riparte di corto muso

Dalla vittoria contro il Genoa fino alla lotta scudetto tra Inter e Napoli: tutte le principali notizie di giornata sulla Juve e non solo

Oggi è domenica 30 marzo 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Linguaccia da Signora. Tudor rilanci la Juve con un gol di Yildiz”. E ancora: “Il nuovo tecnico accelera la rimessa laterale e il turco batte il Genoa (1-0)”. In alto: “È qui lo scudetto. Alle 18 Inter-Udinese, alle 20:45 Napoli-Milan”. A lato: “L’oro di Flora. Mondiale a 17 anni nel freestyle” e “C’è solo Marquez. Marc si prende Sprint e pole”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con la vittoria bianconera: “Corto Tudor”. E ancora: “Alla Juve di Igor basta un gol” e “Yildiz stende il Genoa. Esordio ok del croato”. A lato: “Festa Roma con Dovbyk. 1-0 a Lecce e sesto posto”. In taglio basso: “Mamma mia, Orso!”, “Conte vuole la bolgia: Una follia non crederci”, “Inter, parte la maratona: 9 partite in 28 giorni” e “Real, ripreso il Barcellona. Psg, il titolo rinviato”.

Tuttosport

“Yildiez”, questo il titolo di Tuttosport che aggiunge: “La prima Juve di Tudor non è bella però vince”. A lato: “Per adesso può bastare”. In taglio basso: “Conte-Milan, il rumore degli… amici”, “Vanoli che bella sorpresa” e “Portabandiera? Orgogliosa”. Nel frattempo arrivano notizie di calciomercato: Osimhen alla Juve? Poco fa l’annuncio … <<<