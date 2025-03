Rassegna stampa – Tudor pronto al raddoppio: la Juve ci spera

Dalla rivoluzione di Tudor fino alla lettera agli azionisti di Elkann: tutte le principali notizie di giornata sulla Juve e non solo

Oggi è giovedì 27 marzo 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con i rossoneri: “Ti giochi il Milan. Tutti in bilico, anche Leao”. E ancora: “Deciderà l’Europa, Rafa è a rischio con Theo e Maignan”. In taglio alto: “Inter. Pavard punta già il Bayern: Possiamo fare il Triplete. Non sottovalutate Inzaghi” e “Juve. Elkann non cita il club nella lettera agli azionisti Exor. E Tudor Yildiz”. A lato: “Tortu. Non ho colpe. Io e Jacobs ci siamo chiariti” e “Brignone. Ora vinco tutto. Sì, sono l’erede della Compagnoni”. In basso: “Il miliardo d’America al Mondiale per club. Per chi vince 117 milioni”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con un’intervista esclusiva a Galeone: “Max e Gasp a nudo”. E ancora: “Allegri è pigro e fantasioso, Gasp permaloso e scientifico. Ma parliamo di fenomeni”. In basso: “Elkann “salta” la Juve“, “Genoa, maglia speciale per il Boca”, “Quel tesoro di Marotta” e “Il milione di Conte”.

Tuttosport

“Tudor raddoppia”, questo il titolo di Tuttosport insieme a “Idea Motta”. E ancora: “Da subentrante Igor ha sempre fatto due volte meglio di chi ha sostituito” e “Clamoroso: il tecnico appena esonerato dalla Juve è nei piani dell’Atalanta”. In alto: “Fede: Ho spazio per altre coppe”. In basso: “Siebert. Il Toro sfida il Bologna”, “Paratici porta Conte al Milan” e “Berrettini da top. Paolini da sogno”. Nel frattempo arriva una notizie di calciomercato: saluta l’Inter e va alla Juve <<<