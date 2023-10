Rassegna stampa | Juve-Toro: tutto pronto per il derby

La Gazzetta dello Sport titola: "Juve, che giornata: Fuori Pogba ma arrivano 200 milioni". Il riferimento è ai due grandi eventi successi ieri, ovvero alla positività confermata di Pogba e all' approvazione del bilancio 2022/23 con maxi ricapitolazione per la società. Spazio anche al match contro il Torino: "Il derby dei sogni".

"Pronti a cacciarlo", questa è l'incredibile indiscrezione in prima pagina del Corriere dello Sport, secondo cui la Roma è pronta a esonerare Mourinho nel caso di una sconfitta contro il Cagliari. In taglio basso spazio anche alla Juve: "Doping confermato, Pogba rischia 2 anni". Sul derby della Mole: " Allegri, solo Kean contro il Toro ".

Tuttosport

La prima pagina di Tuttosport è dedicata al derby della Mole tra Juventus e Torino: "Allegri-Juric, guai a chi perde". Spazio anche per l'esito del CDA bianconero: "Aumento di capitale Juve, 200 milioni per il rilancio". In taglio basso novità anche per Inter e Milan: "Inter, occhio a Thiago. Milan, trappola Gila".