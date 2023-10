Allegri: “La squadra sta bene, Vlahovic e Chiesa non ci saranno”

Il tecnico bianconero presenta in conferenza stampa la partita in programma domani all'Allianz Stadium contro il Torino

La Juventus scenderà in campo domani alle 18 contro il Torino per la partita valevole per l'ottava giornata del campionato italiano di Serie A. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri presenta la partita in conferenza dalla sala stampa dell'Allianz Stadium.

JUVENTUS - "Vlahovic e Chiesa non ci saranno. La squadra sta comunque bene".

YILDIZ - "È pronto per giocare, domani devo valutare la formazione, tutti stanno bene e sono pronti a giocare il derby. Vincerlo sarebbe un ulteriore passo in avanti".

POGBA - "Hanno confermato la positività, dispiace per lui, ora aspettiamo l'iter".

GOL - "I centrocampisti ci aiuteranno, devono segnare di più ma anche i difensori possono farlo sulle palle inattive".

TORINO - "Saranno arrabbiati, le square di Juric sono forti fisicamente e ci sarà da battagliare".

ALLEGRATE - "Non c'è da stravolgere niente, non ci sarà cambio di modulo, poi più avanti ci potranno essere soluzioni diverse".

JURIC - "Per lui parlano i risultati che ha ottenuto. Fa crescere molto i giocatori, chiede molto alla squadra e giocarci contro è difficile. Domani vedrò chi avrà scelto".

CERTEZZE - "Ci sono partite che si giocano in un modo e altre in un altro. A Sassuolo ci sono stati errori, abbiamo creato comunque tanto, a Bergamo potevamo fare meglio, ma siamo in un cammino che si chiuderà a maggio. Dobbiamo stare attaccati alle prime quattro, poi durante l'anno si crescerà in maturità, attenzione e in tutto quanto".

KEAN - "Sta bene e giocherà domani".

CHIESA E VLAHOVIC - "Siamo dispiaciuti per non averli a disposizione, sono due giocatori che stanno facendo molto bene, hanno segnato 8 gol in due, ma all'interno di un'annata succedono anche queste cose. Vediamo Dusan quando recupererà, speriamo al più presto perchè ne abbiamo bisogno. Federico non ha traumi, abbiamo fatto una risonanza, ha solo un fastidio ed era preoccupato, quindi abbiamo parlato e deciso di risparmiarlo".

ATTEGGIAMENTO - "A Bergamo non ci siamo accontentati del pareggio, ma l'Atalanta è una squadra forte. Abbiamo difeso bene, potevamo essere più cattivi, ma domani sarà una partita diversa. Ci sarà lo stadio pieno, il pubblico ci dovrà dare una mano. Domani è il derby e bisogna essere pronti mentalmente, fisicamente e tatticamente".

CHIESA - "Ha fatto risonanza che è negativa, ma il dolore persiste e parlandoci abbiamo deciso di non farlo giocare, perchè non era tranquillo. Avere un giocatore preoccupato in campo non fa bene a lui e alla squadra. Tante volte per far giocare uno con dolore poi si rischia che stia tanto fuori, quindi non vogliamo rischiare. Dispiace non avere Chiesa e Vlahovic, ma abbiamo Kean, Milik e Yildiz, e domani con grande entusiasmo giocheremo questo derby".

DERBY - "Giochiamo in casa e dobbiamo giocare meglio che a Bergamo, soprattutto tecnicamente, perché abbiamo sbagliato molto. Domani dobbiamo vincere in casa davanti ai nostri tifosi, sapendo che è una partita complicata".

GIOVANI - "Qui bisogna sempre puntare a vincere. L'obiettivo è entrare in Champions, poi vedremo dove siamo. Domenica a Bergamo avevamo 10 giocatori dal 2000 al 2005 e questo è merito di chi ha lavorato nel settore giovanile che ha cresciuto i ragazzi. Hanno fatto un grande lavoro ed il merito è loro".

ATTACCO - "Devo decidere domani, Yildiz è pronto".

