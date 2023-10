Rassegna stampa – Torino battuto: ora la Juve è dietro l’angolo

La Gazzetta dello Sport

"Milan da pazzi", questo il titolo della prima pagina de La Gazzetta dello Sport. I rossoneri vincono all'ultimo secondo contro il Genoa con gol di Pulisic ricco di polemiche. Espulso Maignan, in porta ci va Giroud che compie una grande parata. Nel finale rosso anche per l'altro portiere, Martinez. In basso spazio anche alla vittoria dei bianconeri nel derby della Mole: "La Juve è dietro l'angolo".