Juventus-Torino 2-0: Milik e Gatti stendono i granata

La Juventus, nell'ottava giornata di campionato, ha sconfitto il Torino per 2-0, grazie ai gol di Milik e Gatti.

Nell'ottava giornata di campionato la Juventusaffronta il Torinonel derby della Mole, nella cornice dell'Allianz Stadium. I bianconeri si schierano con il solito 3-5-2 e la classica difesa composta da Gatti, Bremer e Danilo. A centrocampo spazio a Weah e Kostic sulle corsie, con McKennie, Locatelli e Rabiot a presidiare la zona centrale. In avanti Miretti e Kean comporranno l'inedito duo offensivo. Per i granata solita formazione tipo, con il 3-4-2-1. In difesa Schuurs guiderà il reparto, mentre a centrocampo ci sarà Ilic con Ricci. Bellanova e Lazaro sugli esterni, e davanti Vlasic e Seck dietro il nuovo acquisto dei granata Duvan Zapata.

Pronti-via e la Juventus va subito in vantaggio con Kean, che sfonda la porta con un gran tiro; il VAR però interviene e annulla giustamente il gol. Nei restanti 40 minuti di gioco non ci sono grandi occasioni per le due squadre, con i due portieri che intervengono soltanto per smanacciare qualche tiro-cross o per bloccare qualche tiro innocuo. La gara si basa su un forte agonismo da entrambe le compagini, che optano di più sulla fase difensiva rispetto alla creazione di occasioni da gol.

Nella ripresa il copione è lo stesso; la Juventus parte forte e trova subito il gol con Gatti, che da sviluppi da calcio d'angolo, sigla il tap-in decisivo. I bianconeri prendono campo e vanno vicino al gol un'altra volta, con Milik, entrato nella ripresa. Il polacco, con un colpo di testa in schiacciata, impegna Milinkovic. Sul corner successivo l'ex Napoli e Marsiglia beffa il serbo e mette il sigillo al match con una spizzata. La partita cala d'intensità nell'ultima mezz'ora, con la Vecchia Signora che cerca di abbassare i ritmi della gara, spezzando il gioco con diversi cambi, ed infatti da lì alla fine non succede più nulla di rilevante, il derby termina 2-0 per la Juve.

