Rassegna stampa – Juve, tutto su Todibo: Motta lo vuole

Dall'interesse di Todibo fino alle ultime novità sul calciomercato: le principali notizie di giornata sulla Juve

Oggi è sabato 20 luglio 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Milan, Inter ti prendo”. Sui bianconeri: “La Juve e il quinto colpo. Todibo vuole Motta. Il Nizza apre al prestito”. A lato spazio al ciclismo: “Pogacar fa il pirata”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con il mercato bianconero: “Juve, le mani su tutto”. In taglio alto: “Contanapoli”. A lato: “Dumfries, rinnovo in sospeso”, “Camarda conquista il Milan”, Bologna, Calafiori in ritiro”, “La Viola avanza su Colpani” e “Dico basta interessi soggettivi”.

Tuttosport

“Todibo: solo Juve”, questo è il titolo di Tuttosport. Sul Torino: “Zapata chiama Gosens al Toro”. In taglio basso: “Camarda-gol, messaggi a Fonseca” e “La Serie A alza lo scontro. Impugnata la delibera Figc”