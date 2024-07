Dalle ultime novità sul centrocampo bianconero fino a Chiesa e la Roma: tutte le principali novità di giornata sulla Juve

Oggi è domenica 7 luglio 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con il mercato dell’Inter: “Kim si rivede”. In basso: “Fonseca, il Diavolo è in me”. A lato: “L’Olanda elimina Montella. Inglesi in semifinale ai rigori col trucco della… borraccia”.

Corriere dello Sport

“Motta di vita”, questo il titolo del Corriere dello Sport. E ancora: “Martedì Thuram, poi tutto su Koop”. A lato: “Montella, il volo lo ferma De Vrij”, “Taylor a casa: si è nascosto negli spogliatoi. Furia Germania”. In taglio basso: “Roma in pressing. DDR vuole Chiesa”.

Tuttosport

Tuttosport titola: “Juve, toh: Todibo!”. In taglio alto: “Sinner, eccoti Shelton. Occhio ai tiri mancini”. A lato: “W Lino Banfi ct: Calcio, ti prendi troppo sul serio”, “Riscatto Saka e l’Inghilterra gode ai rigori. Festa Olanda” e “Patto Laurientè. Ciao Buongiorno”.