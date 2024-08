Rassegna stampa – Thiago fa volare la Juve: bianconeri in testa

Dalla vittoria della Juve sul Verona fino alla scomparsa di Eriksson: tutte le principali novità di giornata

Oggi è martedì 27 agosto 2024

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria dei bianconeri: “Cima Juve”. In basso un omaggio a Eriksson: “Il signore del calcio”. In taglio alto: “Niente Lautaro. Inter ancora Thuram-Taremi”. In basso: “A rapporto da Cardinale”.

Corriere dello Sport

Tutta la prima pagina del Corriere dello Sport è dedicata alla scomparsa di Eriksson: “Un amore di Sven”.

Tuttosport

“Thiago delle meraviglie”, questo il titolo di Tuttosport. In alto: “Sei stato un signore”. In taglio basso: “Unità anticrisi a Milanello. Fonseca sotto esame”, “Tensione Osimhen: Non è un pacco. Ci vuole rispetto” e “Caro Cairo ti spieghiamo noi cos’è l’amarezza”.