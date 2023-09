Rassegna stampa – Juve, testa all’Atalanta: vietato sbagliare

Dal match in programma contro l'Atalanta fino alla lotta per lo scudetto: tutte le principali novità di giornata sulla Juve

Oggi è sabato 30 settembre 2023 è la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Juve si prepara a sfidare l'Atalanta: andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sui bianconeri.

La Gazzetta dello Sport — La Gazzetta dello Sport in prima pagina titola: "Mi gioco la testa". L'Inter affronterà la Salernitana, il Milan la Lazio: i due match di sabato decideranno chi sarà in testa alla classifica. In basso spazio al Napoli "Come Osi?" e alla Roma "Mou che fai?".

Corriere dello Sport — "Lazio per sempre", questo il titolo del Corriere dello Sport, che apre con un'intervista esclusiva a Luis Alberto. In taglio basso spazio anche ai bianconeri: "Juve, la marcia è da scudetto". E poi ancora: "A quota 13 in classifica: i numeri confortano Allegri".

Tuttosport — Tuttosport titola: "Max, sentito Pioli?". L'allenatore del Milan in conferenza ha infatti detto: "Juve favorita per lo scudetto: non fa le coppe, sono punti in più". Spazio anche al Torino che si pensa già al derby della Mole dove dovrà rinunciare a un titolarissimo: "Buongiorno, che guaio. Sazonov, a te il derby".

