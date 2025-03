Rassegna stampa – Crisi nello spogliatoio della Juve: Motta in bilico

Dal delicato momento in casa Juve fino alla sfida tra Napoli e Inter: tutte le principali novità di giornata

Oggi è sabato 1 marzo 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la sfida tra Napoli e Inter: “Scudetto ti voglio. Nel cuore di Napoli-Inter: qui si diventa campioni”. In basso: “Milan, Fabregas davanti a tutti per il dopo Conceicao. Ma occhio anche a Sarri”, “Juve. Tra Gasperini e Conte ecco la pista De Zerbi” e “Marquez-Bagnaia via al derby. La Ducati accende il Mondiale”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Vista scudetto. Lukaku-Lautaro e Lobotka-Calha: passa da loro”. E ancora: “È la sfida dell’anno. Conte contro Inzaghi può essere decisiva”. A lato: “E adesso tutti esonerano Motta. Gli opinionisti risultatisti”. In basso: “Juve, paga per primo Vlahovic“, “Caos Milan, Joao Felix fantasma”, “La Fiorentina si rilancia. Gosens affonda il Lecce” e “Mourinho denuncia il Galatasaray”.

Tuttosport

“sMOTTAmento”, questo il titolo di Tuttosport che apre con la situazione in casa bianconera. E ancora: “Perchè Thiago non ha conquistato lo spogliatoio e si sono generate le crepe Juve”. In alto: “Scudetto, lamenti e milioni”. In taglio basso: “Vai Toro! Shpendi è il bomber giusto”, “L’intelligenza artificiale e una Ducati mondiale”, “Milan, casting made in Italy per i dopo Conceicao” e “Brignone 5a e contenta. Coppa sempre più vicina”. Nel frattempo la Juve pensa a un’offerta pesantissima: 80 milioni di euro per… <<<