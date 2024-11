Rassegna stampa – Juve serve un difensore: Skriniar o Dragusin

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, venerdì 1 novembre 2024: tutte le notizie sulla Juve e non solo

Oggi è venerdì 1 novembre 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con l’Inter: “Voglie da re”. In alto spazio al mercato della Juve: “Serve Skriniar”. E ancora: “Bremer va sostituito: si tratta per l’ex Inter”. E poi: “Il futuro di Leao”. A lato: “Sempre più su” e “Dybala salva Juric. Troppo poco Toro”. In basso: “Vai rossa” e “Sportweek. A tutto Retegui, l’oriundo d’Italia”.

Tuttosport

“Juventus nel nome e nell’anima”, questo il titolo della prima pagina di Tuttosport. A lato: “SOS difesa. L’idea: Dragusin in prestito”. In taglio alto: “Toro, pena senza fine”. In basso: “I progressi della Ferrari fanno felice anche me” e “A Valencia per aiutare, non per correre”.