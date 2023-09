Rassegna stampa – Juve senza coppe e già in corsa scudetto: testa al Sassuolo

Dalla corsa scudetto fino al match in programma contro il Sassuolo: tutte le principali novità di giornata sulla Juve

Oggi è venerdì 22 settembre 2023 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Juve si prepara ad affrontare il Sassuolo, match valido per la quinta giornata di Serie A. Andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sui bianconeri.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi titola: "Signora occasione. Juve senza coppe, Max pronto a scattare". L'assenza dalle coppe europee potrebbe trasformarsi da svantaggio in vantaggio visto che i bianconeri avranno meno partite da giocare e più tempo per riposare e pensare alla corsa scudetto. A confermarlo anche a un'intervista a Capello: "Dà un vantaggio di almeno 5 punti".