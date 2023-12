Rassegna stampa – Rabbia, gol e mercato: la Juve vuole lo scudetto

La Gazzetta dello Sport titola: "Il Milan si rifà in 3". I rossoneri puntano infatti all'attaccante David, al difensore Kiwior e al terzino Miranda. A lato spazio a Juventus-Napoli: "Gol scudetto. Vlahovic-Chiesa , Osimhen-Kvara. Juve e Napoli coppie agli assi" . Sull'Inter: "Lautaro firma".

Corriere dello Sport

"Juve, sogno Anguissa", questo il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport. E ancora: "Giuntoli ci prova, il Napoli fa muro". In taglio alto novità su Mourinho che rischia due giornate di squalifica: "Vogliono stangarlo". In taglio basso spazio alla vittoria della Lazio in Coppa Italia: "Guendouzi prenota il derby".