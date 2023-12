Juve, Marchetti: “La coppia Chiesa-Vlahovic non sta trovando continuità”

Intervistato a Tmw Radio, Luca Marchetti ha parlato di alcuni temi in orbita Juventus. Sul rendimento non eccelso della coppia offensiva bianconera ha detto: “La coppia Chiesa-Vlahovic è una coppia anomala, perché il primo la seconda punta non l’ha mai fatta. Di sicuro non c’è un approccio non continuo dei due giocatori, con lunghi periodi di digiuno. Il grande problema dell’attacco della Juventus è stato proprio il numero di pause dal gol del tandem offensivo. Al momento la squadra sta infatti ovviando con marcatori da altri ruoli”.