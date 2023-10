Rassegna stampa – Scudetto: Juve, cercasi rinforzi a centrocampo

Dalla lotta scudetto fino alla brutta sconfitta del Milan in Champions: tutte le principali novità di giornata sulla Juve

Oggi è giovedì 26 ottobre 2023 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Juve si prepara a sfidare il Verona match valido per la decima giornata di Serie A. Andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sui bianconeri.

La Gazzetta dello Sport

"Buio Milan", questo il titolo della prima pagina de La Gazzetta dello Sport che apre con la pesante sconfitta per 3-0 del Milan contro il PSG. In alto spazio alla lotta scudetto: "Inter e Juve, lo scudetto siamo noi". E ancora: "Elkann punta su una squadra più sostenibile, che può puntare già per il primato".