Rassegna stampa – Juve in ritiro: Motta cerca la svolta e il terzo posto

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “L’Inter tiene il punto”. E ancora: “Il Napoli gioca e pareggia: tutto come prima”. In alto: “Portiere perditempo? Sarà angolo per gli avversari” e “Buongiorno Ducati, Marquez da battere”. A lato: “Milan, ora basta. Almeno l’EuroLeague per salvare la faccia” e “Juve da rilancio. Motta punta il 3o posto. Koopmeiners fuori“. In basso: “Il Toro formula fantasia cerca conferme a Monza”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con Napoli-Inter: “Meglio Conte”. E ancora: “Inter, solo una magia. Napoli: 19 tiri, ma è 1-1“. In basso: “Conceicao alle ultime. Ds: c’è Tare”, “Salto Roma: in 61000 con Dybala” e “Angolo contro se il portiere perde tempo”.

Tuttosport

"Scudetto sospeso", questo il titolo di Tuttosport che apre con il pari tra Napoli e Inter. E ancora: "Billing-gol all'87': Napoli-Inter finisce 1-1, mentre il Venezia ferma l'Atalanta. Tutto aperto". In alto: "La Juve ci prova col ritiro". A lato: "Conceicao ultima chiamata". In basso: "Toro, vale 6 punti", "IFAB, la novità: calcio d'angolo se il portiere perde tempo" e "Il clan Marquez contro Bagnaia".