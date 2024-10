Rassegna stampa - Juve a caccia di rinforzi: pazza idea Skriniar - JuveNews.eu

Dalle ultime idee di mercato fino alla situazione di Douglas Luiz: tutte le principali novità di giornata sulla Juve e non solo

Oggi è giovedì 10 ottobre 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Juve, Skriniar si può”. E ancora: “Motta vuole un altro difensore. Lo slovacco gioca poco nel PSG e a gennaio potrebbe arrivare in prestito. Giuntoli insegue pure una punta: Openda”. In taglio alto: “Vai Italia, fai la grande”. A lato: “Barella fa di tutto per l’Inter”, “Ranieri: Per lo scudetto vedo nerazzurro. Ma Conte già c’è”, “Festival dello Sport. Inaugurazione con Carl Lewis. E Leclerc subito in… pista” e “Berardi: Sassuolo casa mia ma sogno una big e la Champions”. In taglio basso: “Idea Milan Frendrup”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con il Napoli: “Antonio incoronato”. In alto: “L’Italia è questa”. A lato: “Stiamo diventando l’MLserieA” e “Inzaghi: Nessuna minaccia”. In taglio basso: “Sorpresa: torna di moda Balotelli”, “Klopp cambia: nuova vita da manager” e “Sinner ancora Medvedev”.

Tuttosport

“Douglas, sveglia!”, questo il titolo di Tuttosport. In alto: “Inzaghi: Dissi ai dirigenti: date più biglietti”. A lato: “Italia, vale già per il Mondiale” e “Un Maldini in nerazzurro? Pazza idea Inter”. In basso: “Candreva subito, Simeone a gennaio. Prove di rattoppo”, “Sinner, batti Medvedev per riprovarci con Alcaraz” e “Ferrari ai box. L’Italia della ginnastica: grazie Vanessa”.