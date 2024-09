Rassegna stampa - Problema gol: la Juve a caccia di soluzioni - JuveNews.eu

Dai problemi della Juve ai risultati di Serie A e Coppa Italia: tutte le principali novità di giornata sui bianconeri e non solo

Oggi è mercoledì 25 settembre 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Dal termine della quinta giornata di Serie A agli infortuni: tutte le novità di giornata sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con Abraham al Milan: “Il diavolo in me”. In taglio alto: “Milano perde la Champions”. A lato: “Brilla il Como”. In basso: “Lautaro lavora per due” e “La Lazio dei debuttanti all’esame Dinamo Kiev”.

Corriere dello Sport

“Il calcio sbarella”, questo il titolo del Corriere dello Sport che apre con i tanti infortuni in giro per l’Europa. E ancora: “Nicolò salta tre partite, Rodri e Ter Stegen la stagione”. In alto: “I Friedkin vogliono Sarri all’Everton”. In taglio basso: “Tutta un’altra Lazio, Baroni ne cambia 8”, “Fabregas travolge Gasperini”, “Cagliari ok. Fiori Lecce e Torino” e “Le stelle del Padel brillano a Roma”.

Tuttosport

Tuttosport titola: “Il Toro dorme. L’arbitro pure”. Il riferimento è alla sfida di Coppa Italia dove la squadra di Vanoli è uscita battuta dall’Empoli. In alto spazio a un’intervista esclusiva all’ex bianconero Massimo Mauro: “Juve, più dribbling e più palle a Vlahovic“. In basso: “Inter, un guaio tira l’altro. Un mese senza Barella” e “Luna park Como. Atalanta in tilt”.