Juve, Della Valle: "Vlahovic? Se non segna c'è un problema..."

Fabiana Della Valle ha parlato del momento di Dusan Vlahovic alla Juventus: per la giornalista ci sarebbe effettivamente un problema di gol

Tramite il suo cane YouTube, Fabiana Della Valle ha parlato del momento della Juventus, la quale starebbe trovando qualche problema a trovare con continuità la via della rete. Ecco le sue parole: “Bisogna trovare delle contromisure, la contromisura sta nell’intensità, secondo me, e anche nel palleggio più veloce, perché arrivare nel momento giusto come dice Motta significa fare in modo che la squadra avversaria si apra e ti lasci gli spazi per entrare in area e per farlo la manovra deve acquistare velocità. Deve partire dai difensori e Motta sta lavorando in questo senso soprattutto su Kalulu che mi sembra quello che aiuta di più la fase offensiva”.

Della Valle: “Lautaro non sta facendo meglio di Vlahovic”

La giornalista ha proseguito: “Dall’altra parte dall’altra parte però ci vuole una partecipazione di tutta quanta la squadra. Poi ovviamente si tende a buttare la croce addosso Vlahovic perché è il terminale offensivo. Un attaccante come come diceva Galliani, ai tempi del Milan: “Io l’attaccante lo scelgo guardando l’almanacco panini”. E adesso probabilmente non si usa più si usano Transfertmarket o Wikipedia o altri siti di questo tenore, comunque raccolgono le statistiche dei giocatori guardando la diciamo lo score tra partite giocate e goal.

Cioè questo per dire che un attaccante ha come compito quello di segnare, quindi se non segna c’è un problema dopodiché gli attaccanti vivono questi momenti. Lautaro non sta facendo meglio di Vlahovic la stessa Inter candidata forte a vincere lo scudetto ha meno punti della Juve in questo momento. Quindi diciamo che i momenti di difficoltà capitano a tutti, ma la Juve lì e questo è un dato sicuramente importante”.