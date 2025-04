Rassegna stampa – La Juve festeggia la Pasqua aspettando il Parma

Dalla lotta scudetto fino alla sfida in programma con il Parma: tutte le principali notizie sulla Juve e non solo

Oggi è domenica 20 aprile 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buona Pasqua. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la lotta Scudetto: “Testa calda. Aggancio Napoli, tocca all’Inter”. In taglio alto: “La Roma fa 17. Domani c’è il Torino. La Juve è a Parma”. In taglio basso: “Milan e Dea servono i gol”, “Verstappen pole da fenomeno. Ferrari male, Leclerc deluso” e “Pogacar rilancia. Nelle Ardenne missione triplete”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Chi più ne ha”. E ancora: “Aggancio Napoli. Pressione Inter”. In basso: “ADL e Conte interesse comune”, “Il piacere di decidere”, “Roma, Ranieri Special Uno”, “Milan al bivio: sindrome da big” e “Verstappen, magica pole. Leclerc quarto, Sainz meglio di Hamilton (19)”.

Tuttosport

"Conte primo. Ma rompe!", questo il titolo di Tuttosport. In alto: "Juve, l'orgoglio di Tudor". A lato: "L'Inter vuole tornare sola. Nel Barca si rompe Lewandowski", "Il Lecce teme la B, Giampaolo rischia". In taglio basso: "Sofia, trionfo con dedica a Mattarella", "Le pallate e il sorriso. E' di nuovo super Jas!" e "I nomi Toro? A Superga legge Zapata".