Rassegna stampa – Juve, continua la pareggite: 1-1 contro il Torino

Dal pareggio contro il Torino nel derby della Mole fino al mercato: tutte le novità di giornata sulla Juve e non solo

Oggi è domenica 12 gennaio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Subito Rashford. Milan fermato dal Cagliari, il club corre ai ripari”. E ancora: “Un gol non basta, Maignan sbaglia. Si accelera per l’inglese”. In taglio alto: “Il Toro inguaia Motta. Bel derby granata, 12o pari Juve”. A lato: “Inter e Napoli, scatto scudetto” e “L’Atalanta rallenta. Gasp: Non voglio alibi”. In taglio basso: “Sinner facci il bis”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “YildiX”. E ancora: “Solita Juve: 12 pareggi. Scintille Motta-Vanoli”. In taglio basso: “Il Milan sbatte. Orgoglio Cagliari”, “Conte: Kvara vuole andare “, “Bologna-Roma operazione Joya”, “Welcome Chiesa primo gol coi Reds”, “Carlo cerca il 16o trofeo col Real” e “Fenomeno Brignone: è sua anche la libera”.

Tuttosport

“Fa più male a Thiago”, questo il titolo di Tuttosport. Il riferimento è ovviamente al pari tra Juve e Torino: “Vlasic risponde a Yildiz: Toro col cuore in un derby teso. 12o pareggio Juve“. In taglio basso: “Il Milan è rimasto a Riad: Maignan, che regalo”, “Conte attacca Kvara, ma oggi può fuggire a +5”, “Fede, discesa nella gloria!” e “Bolelli-Vavasori lanciano Jannik”.