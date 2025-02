Rassegna stampa – La Juve fissa l’obiettivo in Serie A: 70 punti

Dall'obiettivo della Juve fino ai sorteggi delle coppe europee delle italiane: tutte le principali novità di giornata

Oggi è sabato 22 febbraio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la squadra di Inzaghi: “Inter credici. Champions, perchè il sorteggio è positivo”. In alto: “Invincibile Bignone (anche da malata)”. A lato: “Conceicao attento al Toro” e “Juve a rapporto da Thiago Motta. Obiettivo 70 punti”. In basso: “Niente derby. Roma è dura. Lazio più facile” e “Lucca ruba il rigore a Thauvin. Segna, nessuno esulta: sostituito”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Ne resterà uno solo. Oggi in campo Bologna, Lazio, Milan e Inter. Tre su 4 inseguono il visto Champions”. A lato: “Questo Milan ha perso lo stile”. In basso: “La Juve del futuro nasce da Bonucci“, “Baroni e Ranieri, derby evitato”, “La serie di Conte: il Napoli vola in trasferta”, “Lucca litiga per il rigore, sostituito per punizione” e “Federico è gigante anche al Sestriere”.

Tuttosport

“Juve, c’è David con la Champions”, questo il titolo di Tuttosport. E ancora: “L’attaccante manda messaggi, ma serve il 4 posto”. In alto: “Indiavolati come il Milan. Toro, altri segnali di vendita”. In taglio basso: “Fede incrollabile! Non è umana”, “Champions all’Inter e scudetto al Napoli. Firmiamo subito!” e “Ma Inzaghi stasera punta al sorpasso. Lucca ruba il rigore a Thauvin: sostituito”. Nel frattempo arrivano novità sul futuro di Thiago Motta: esonero? La Juve avrebbe già deciso <<<