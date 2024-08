Rassegna stampa – La Juve non si ferma: dopo Nico e Conceicao…

Dall'ufficialità di Nico Gonzalez all'arrivo a Torino di Conceicao: la Juve chiude due colpi ma non sembra intenzionata a fermarsi

Oggi è lunedì 26 agosto 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

“È l’ora della Juve“, questo il titolo de La Gazzetta dello Sport. In taglio alto: “Toro che forza”. A lato: “Ibra striglia il Milan”, “Super Man” e “Kvara c’è, Conte va”. In basso: “Inzaghi da bis. Prepara già l’Inter al duello scudetto”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Fino alla fine”. E ancora: “Presi Nico e Conceicao jr. La Juve non si ferma qui”. A lato: “Musica da Inter”, “Il Milan va a fondo”, “Buio Lazio: troppi errori” e “Il grande abbraccio a Dybala”. In basso: “DeLa, McTominay in pugno”.

Tuttosport

Tuttosport apre con il mercato della Juve: “Due bomber per Thiago”. In alto: “Il Toro è questo!”. A lato: “L’ombra di Allegri su Fonseca”.