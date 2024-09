Rassegna stampa - La Juve aspetta il Napoli: sfida al passato per Conte - JuveNews.eu

Dall'attesa per il ritorno allo Stadium di Conte per Juve-Napoli fino alla Champions League: tutte le principali notizie di oggi

Oggi è venerdì 20 settembre 2024 e la redazione di Juvenews.eu augura a tutti una buonissima giornata. La Serie A sta per ripartire: andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Dateci il derby”. E ancora: “L’attesa a due facce di Inzaghi e Fonseca (E Ibra scuote il Diavolo”. In taglio alto spazio alla Champions League: “Bella Dea, che peccato”. A lato: “Scudetto? Ditelo col gol. Vlahovic-Lukaku, ritorna Conte. Lo Stadium bolle”. In taglio basso: “Occasione Toro” e “Luna Rossa venti di gloria”.

Corriere dello Sport

“Conte contro Conte”, questo il titolo del Corriere dello Sport che apre con Juve-Napoli. In basso: “Fonseca, il destino è segnato”, “Juric disegna la nuova Roma: spazio a Dybala” e “L’Atalanta fa tremare l’Arsenal”. E ancora: “Emozione Nicola: il Cagliari con l’Empoli” e “Schillaci, l’ultimo addio: Non ci lascerà mai“.

Tuttosport

Tuttosport apre con il ritorno di Conte a Torino per Juve-Napoli: “Conte spacca lo Stadium“. E ancora: “Domani il ritorno da avversario col Napoli. I tifosi della Juve si dividono sull’accoglienza“. In alto: “Coco spinge il Toro”. A lato: “Atalanta da grande. Retegui, che rabbia!”. In taglio basso: “Totò, quanto ti amiamo”, “Milano-Cortina, gioco anch’io” e “Luna Rossa final…mente!”.