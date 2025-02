Rassegna stampa – 234 milioni spesi: Motta deve far fruttare la Juve

Dal mercato della Juve fino ai risultati della Coppa Italia: tutte le principali notizie di giornata sui bianconeri e non solo

Oggi è giovedì 6 febbraio 2025

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con i rossoneri: “Nuovo Milan paradiso”. E ancora: “Joao Felix entra ed è show. Il gol su assist di Gimenez fa impazzire San Siro. Doppietta Abraham”. In taglio alto: “Inter, prove di volo”. A lato: “Juve. Lista Champions. Fuori Costa. C’è Kolo Muani” e “Italiano-Castro vanno più forte di Motta-Zirkzee”. In taglio basso: “Tocca a noi. Brignone e Goggia. Sogni d’oro in superG”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Diavolo di un ex. La Roma fa regali. Abraham spietato. Milan in semifinale”. Sotto: “Inter per l’aggancio ma Viola in quarta”. In taglio basso: “I tesori di Napoli: King Conte e 150 milioni” e “Thiago Motta: 234 milioni da far fruttare“. E ancora: “Mai il club aveva investito così tanto negli ultimi anni. Un posto in Champions è più di un dovere”.

Tuttosport

"Cesc, Como la Juve?", questo il titolo di Tuttosport che apre con le parole dell'allenatore spagnolo. In taglio alto: "La rivolta dei Toro Club: Cairo ci prende in giro". In taglio basso: "L'Inter a Firenze e contro Conte", "Il Napoli quasi ricattato per Kvara", "È subito Milan Felix. Arrivederci Roma" e "Fede e Sofia, fatelo ancora!", "Torino casa del basket Coppa Italia da record" e "È una MotoGP da paura. Prime prove, tre fratturati!".