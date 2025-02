Frattesi alla Juventus, colpo di scena: annuncio improvviso / Calciomercato

In casa Juventus si lavora in sede di calciomercato. E spunta una voce totalmente nuovo rispetto a Frattesi e ai bianconeri

La Juventus si è data un gran bel da fare, a gennaio, in sede di calciomercato. Complice, forse, una prima parte di stagione e fasi alterne, Cristiano Giuntoli si è mosso per mettere Thiago Motta nelle condizioni di poter fare il meglio possibile nella seconda parte di stagione e per tentare la qualificazione alla prossima Uefa Champions League. Hanno salutato Fagioli, Danilo, Arthur. Sono arrivati Kolo Muani – impatto pazzesco in Serie A – Alberto Costa, Renato Veiga e Kelly. Un gran bel movimento, insomma. Un movimento a cui, secondo indiscrezioni di queste ore, poteva aggiungersi un altro tassello.

Calciomercato Juventus: suggestione Frattesi per giugno?

Pare infatti che la Juventus avrebbe voluto fare un tentativo, durante l’ultimo giorno di calciomercato, per Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter e della Nazionale si è automesso sul mercato perché non soddisfatto del ruolo da comprimario che finora gli ha ricucito addosso Simone Inzaghi. Più volte, il centrocampista classe 1999, è stato vicino all’addio durante i giorni di gennaio. Alla fine, non s’è fatto nulla. Troppo poco tempo per impostare una uscita così importante e per trovare un degno sostituto. C’era anche la Juve, quindi.

A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio, uno dei maggiori esperti di calciomercato, che spiega come i bianconeri si sarebbero fatti avanti seriamente. A rallentare il tutto, oltre alla volontà dell’Inter di bloccare l’uscita, anche le difficoltà di Giuntoli che avrebbe voluto prima cedere Douglas Luiz. Ma non c’è riuscita. Rimane da capire se la cosa possa riaprirsi in vista dell’estate prossima. Al momento non ci sono presupposti nel senso che non è mai nato – ancora – alcun sondaggio formale. Ma le cose potrebbero cambiare nei prossimi mesi. La Juve ha una grossa carta da giocare a nostro avviso: la prospettiva di una maglia da titolare. A quel punto sarebbe lo stesso Frattesi a spingere per il trasferimento a Torino. Detto questo, sempre parlando di calciomercato, attenzione: circola una voce clamorosa. La Juventus starebbe tentando un nuovo colpo <<<