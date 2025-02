Rassegna stampa – Tra Inter e Champions: Motta porta la Juve a cena

Dalla cena della Juve di Thiago Motta fino ai big match del fine settimana: tutte le principali notizie di giornata

Oggi è sabato 15 febbraio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Motta Misterchef”. E ancora: “Domani arriva l’Inter. Thiago carica la Juve a cena. Il tecnico paga per tutti: a tavola 40 tra giocatori e staff. Nel menù della squadra come vincere il derby d’Italia”. A lato: “Super testa”, “Tutto su Joao”, “Indagato il fratello di Tortu” e “Torino beffato e il Bologna sale. Decide un autogol di Biraghi al 90′”. In basso: “Votano dieci grandi ex: il favorito è Inzaghi”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con i big match del fine settimana: “Ossessione Champions. Lazio-Napoli e all’Allianz sfide-chiave”. A lato un’intervista a Ranocchia: “Conte un padre, la Juve non la capisco”. In basso: “Bologna, un tris per l’Europa”, “Protesta Roma: lettera alla UEFA”, “Milan, fuori Leao e Pulisic” e “Tutta Maranello spinge Hamilton e Leclerc”.

Tuttosport

“Thiago, la cena di famiglia”, questo il titolo di Tuttosport. E ancora: “Domani l’Inter, mercoledì il PSV. Motta porta la squadra al ristorante per consolidare l’unità del gruppo”. In alto: “Follia Toro: come si fa a perdere così?”. A lato: “Conte: riecco Buongiorno per blindare il primato” e “Il Milan prova a ripartire senza i Fantastici 4”. In basso: “Quelle chat amichevoli col boss dei parcheggi”, “La mia sorella d’oro. Umiltà, studio e… Fede” e “Brescia-Milan e Trieste-Trento, Torino si accende per le semifinali”. Nel frattempo arriva un annuncio all’improvviso su Osimhen e la Juve <<<