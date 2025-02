Juventus, Osimhen bianconero: “Annuncio improvviso” / News

Aggiornamenti improvvisi e interessanti, rispetto alla Juventus e alla possibilità di vedere Osimhen in bianconero il prossimo anno

La Juventus avrà un bel da fare. E no, non ci riferiamo solamente alle cose del campo dove si sta preparando per il derby d’Italia contro l’Inter in programma per domenica sera. Una gara tosta e suggestiva che, però, arriva in un momento ideale. La Juve, infatti, viene da due vittorie nelle ultime due partite. Sei punti ottenuti contro Empoli e Como che hanno rimesso la compagine sulla strada che porta alla qualificazione alla prossima Uefa Champions League. E che ha, tra le altre cose, riscoperto la valenza dell’attacco bianconero. Ma come dicevamo: il da farsi, non è relativo solamente al campo. La dirigenza, infatti, sta già pianificando il futuro. E il futuro, come ben sappiamo, fa spesso rima con calciomercato.

Juventus, il punto sul calciomercato e su… Osimhen

E allora, facciamo un punto un calciomercato. Molto di come e quanto spenderà al Juve a giugno dipenderà dalla qualificazione – o non qualificazione – in Champions League. Ma sappiamo già adesso, indipendentemente da come andranno le cose, che verrà acquistato un attaccante. E, tra i vari nomi che Giuntoli starebbe monitorando, ce n’è uno che è balzato al primo posto in termini di gradimento. È quello di Victor Osimhen. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la Juventus farà un tentativo per ottenere le prestazioni del nigeriano. Nonostante le difficoltà.

La situazione di Osimhen, infatti, è ben chiara. Attualmente si trova al Galatasaray ma a fine stagione farà ritorno al suo club di appartenenza: il Napoli. E Aurelio De Laurentiis, si sa, è un osso duro da affrontare quando si parla di affari. La richiesta di partenza è di 75 milioni di euro. Davvero tanti. Ma la Juve proverà ad avvicinarsi attraverso la cessione di Dusan Vlahovic che è ufficialmente in uscita. Si parte da questo. E dalla certezza che Cristiano Giuntoli almeno un tentativo lo farà. Sperando sia fruttuoso. E non è finita qui. Proprio a proposito di calciomercato, occhio: c’è un’altra voce pesantissima su Retegui <<<